Обіцянка швидких грошей завершилася шахрайством для мешканця обласного центру.

Оголошення про заробіток тернополянин знайшов в одному з телеграм-каналів. Автор посту розповів про нову інвестиційну компанію, яка залучає кошти на певний проект. Робити нічого не потрібно, лише вкласти певну суму та швидко заробити на виплаті дивідендів. Потерпілий вирішив вкластися та перевів на невідомий рахунок 12 тисяч гривень. Результат заробітків виявився невтішним: організатор піраміди видалив оголошення та усю переписку і зник.

Довелося телефонувати в поліції. За фактом шахрайства правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Працівники поліції наголошують: отримати прибуток від фінансової піраміди можуть тільки її організатори. Аферист або ж зникне після першого чималого вкладу, або ж ще зуміє виманити певні суми, обіцяючи відсотки, які в десятки і сотні разів перевищують вклади. При цьому потерпілі вкладники не отримують ніякої інформації про реальну діяльність компанії, мовляв вона конфіденційна.

Не пересилайте власні гроші невідомим! Пам’ятайте, що приваблива пропозиція швидкого прибутку завжди означає, що є великий ризик втратити всі кошти.