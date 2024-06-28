Серед більшості портативних лептопів саме MacBook Pro від Apple займають лідируючі позиції та перші місця у багатьох рейтингах. Моделі оснащуються продуктивною начинкою, якісним, міцним, інноваційним та надійним корпусом. Такі пристрої підходять найвибагливішим користувачам через високу продуктивність та енергоефективність.

В арсеналі покупця буде достатній обсяг оперативної та внутрішньої пам’яті, досить ефективний процесор, щоб долати багатозадачність. Потрібно лише вибрати оптимальне покоління і за посиланням https://comfy.ua/ua/notebook/brand__apple__notebook_seriya__macbook-pro/ це зробити не так складно. Там є відповідні пропозиції, де по кожному з них представлений детальний опис, точні технічні характеристики, фотографії та відео.

Особливості ноутбуків MacBook Pro

Виробник регулярно випускає інноваційні девайси, що відрізняються оригінальним виконанням та гарним дизайном. З ними завжди можна ознайомитись за адресою https://comfy.ua/ua/notebook/brand__apple/, де є детальний опис кожного ноутбука. Серед переваг таких пристроїв можна виділити:

розширені можливості для синхронізації з іншими пристроями;

надійність та високу міцність;

вдосконалена операційна система із постійними оновленнями;

стильний та ергономічний дизайн.

На даний момент доступні моделі з діагоналлю екрану 13, 14 та 16 дюймів. За продуктивність відповідають чіпи M1 Pro та М1 Мах.

MacBook Pro 13

Ноутбук у середньому ціновому сегменті працює на процесорі М1. Модель масивна, при цьому гарантується хороша швидкість та можливість виконувати декілька завдань. Вентиляція корпусу пройшла модернізацію, що значно підвищує якість відведення тепла. Серед технічних параметрів можна назвати:

процесор Apple Silicone M1 чи М2;

оперативна пам’ять 8 Гб (DDR4) чи 16 Гб (DDR4);

SSD-накопичувач на 256 Гб, 512 Гб чи 1TБ.

Можна оцінити панель Touch Bar і змінену клавіатуру.

MacBook Pro 14

Подібна модель поєднує ідеальні габарити, яскравий дисплей та високу продуктивність. Ноутбук чудово підходить професіоналам своєї справи: дизайнерам, монтажерам відео, фотографам, програмістам та іншим представникам різних професій.

Основні технічні характеристики представлені так:

встановлені процесори M1 Max та M1 Pro або M2 Max та M2 Pro;

порти для підключення зовнішніх пристроїв та девайсів;

клавіатура доповнена Touch ID;

дисплей частотою 120 Гц;

оперативна пам’ять 16 Гб (DDR5) чи 32 Гб (DDR5);

SSD-накопичувач від 512 Гб до 2 ТБ.

Ця модель вважається золотою серединою і є найчастішим вибором серед покупців, які шукають гармонію.

MacBook Pro 16

Найбільш продуктивний та енергоефективний варіант ноутбука. Серед відмінних рис можна виділити:

чіпсети M1 Max, M1 Pro, M2 Max чи M2 Pro;

дисплей Liquid Retina XDR з гарною яскравістю;

оновлена ​​операційна система Mac OS Monterey;

обсяг оперативної пам’яті у діапазоні від 16 до 64 Гб;

SSD-накопичувачем від 512 Гб до 4 ТБ;

сенсор Touch ID;

модернізована система охолодження.

Навіть при сильному навантаженні вентилятори не будуть чути через потужну систему охолодження.