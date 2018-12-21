Ноутбуки – для реалізації пілотного проекту “Електронний підручник” у Заліщицькій гімназії. ФОТО

21/12/2018 Розмір тексту:

Перших 30 ноутбуків-планшетів для учнів та комп’ютер для вчителя передали 21 грудня Заліщицькій державній гімназії, яка бере участь у всеукраїнському експерименті «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-book for secondary education (EBSE).

Гімназія єдина в нашій області, хто пілотує даний проект. А загалом в Україні – таких 50 шкіл. Проект розрахований на три роки. Наразі по електронних підручниках вивчатимуть природознавство та історію. Щороку предмети додаватимуться.

«Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема електронних підручників зробить освітній процес гнучким і дозволить вчителю застосовувати інноваційні форми, технології навчання та підходи Нової української школи», – переконані у Міністерстві освіти й науки України.

Передав комп’ютери для навчання директору гімназії Олександрі Войчишин голова ТОДА Степан Барна.

Довідково

Гімназія – єдиний переможець з України у Міжнародній програмі корпорації Microsoft «Партнерство в навчанні»: гімназія отримала статус «Школа інноваційного розвитку» («PathfinderSchoolProgram») (2013), стала «Школою-наставником» («MentorSchool») (2014) за успішне впровадження ІКТ в освітній процес.

У 2016, 2017, 2018 рр. гімназія – MicrosoftShowcaseSchool – показова школа Майкрософт. Цей статус надається закладам освіти за успішне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, за активну участь у міжнародних проектах, за інноваційне викладання.

Цього року Майкрософт відзначила 400 закладів освіти, які є найінноваційнішими, серед них тільки 4 заклади з України, у т.ч. Заліщицька державна гімназія.