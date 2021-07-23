Майже 1600 ноутбуків мають закупити для вчителів Тернопільщини цього року. Техніка надійде у 190 шкіл.

Закупівля проходитиме в рамках загальнонаціонального проекту «Ноутбук кожному вчителю». Для цього область отримає субвенцію з держбюджету у розмірі 26 мільйонів 398 тисяч гривень.

Оскільки проект реалізовується на умовах співфінансування, то ще 5,5 мільйонів гривень нададуть місцеві бюджети. Наприклад із бюджету Тернопільської громади на це виділять 3 мільйони 258,5 тисячі гривень.

Як роз’яснили в Тернопільській обласній адміністрації, насамперед ноутбуки отримають заклади освіти, у яких кількість персональних комп’ютерів менша, ніж кількість педагогічних працівників. У першій черзі стоять заклади загальної та середньої освіти з кількістю щонайменше 250 учнів та опорні заклади з кількістю щонайменше 200 учнів. У другій черзі заклади загальної середньої освіти з кількістю менше ніж 100 учнів.

Технічні вимоги до техніки, яка може бути закуплена за кошти субвенції, прописані у відповідному наказі Міністерства освіти і науки. Оскільки вона буде призначена в тому числі для організації дистанційного навчання, то рекомендованою є наявність вбудованої відеокамери в ноутбук. Орієнтовно, один ноутбук коштуватиме 20 тисяч гривень. Відстежувати скільки вже придбано ноутбуків та їхню вартість можна за допомогою спеціального дашборду. Також там можна буде знайти усі посилання на тендери закупівлі.

Для того, щоб у Тернопільській області всіх педагогів забезпечити ноутбуками необхідно закупити їх 6055 штук.