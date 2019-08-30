З метою дослідження антропометричних характеристик населення області в листопаді 2018 року проведено опитування домогосподарств, які приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.

Про це повдіомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

За результатами обстеження 40,7% населення області мають нормальну вагу тіла (по Україні – 42,8%). Надлишкову масу тіла мають 44,3% населення Тернопільщини; 11,6% – страждає на ожиріння; 0,2% осіб – на крайнє ожиріння. Понижену масу тіла має 3,2% населення.

За даними обстеження середня вага населення у віці 18 років і старші –75 кг (жінки – 70 кг, чоловіки – 80 кг), середній зріст – 169 см (жінки – 164 см, чоловіки – 175 см).

Фізкультурою та спортом не менше одного разу на тиждень займаються 15,0% жінок та 29,5% чоловіків області.