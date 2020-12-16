“Номер один з Гарлема” скоїв злочин на дитячому майданчику. ВІДЕО

У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 24-річного жителя обласного центру. Зловмисник спокусився на майно, залишене без нагляду.

До співробітників поліції надійшло повідомлення від 36-річної тернополянки про те, що невідома особа викрала у неї сумку. Жінка, перебуваючи на дитячому майданчику, залишила на лавці свої речі. Коли ж спохопилася, майна вже не було. Здобиччю злодія стали гроші та мобільний телефон.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу крадія. Причетним до протиправного виявився 24-річний житель Тернополя. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

Виявилося, зловмисник, проходячи повз дитячий майданчик, помітив жіночу сумку. Поряд нікого не було, то ж він непомітно забрав її. Чужий мобільний телефон він продав, а гроші витратив на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ. Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів.

Із подібними заявами потерпілі звертаються до правоохоронців мало не щодня. По кожному випадку проводиться перевірка, а за наявності підстав відкриваються кримінальні провадження. Одначе слід розуміти, що встановити особу крадія, який скоїв крадіжку шляхом вільного доступу, вкрай важко. Тому поліцейські закликають громадян не залишати власні речі без нагляду у громадських місцях. Якщо є потреба відлучитися, попросіть, аби за вашим майном прогледів хтось із знайомих, яким ви довіряєте. Пам’ятайте, що крадіям достатньо і кількох хвилин, аби скоїти злочин.