Хоча слово «булінг» не так давно увійшло в наш лексикон, бійки та приниження у навчальних закладах існують роками, коли старшокласники або значно сильніші ровесники знущаються й принижують слабших за себе тінейджерів.

Надивившись фільмів та награвшись у комп’ютерні ігри, підлітки втрачають відчуття реальності та відповідальності за протиправність дій.

Отож на початку березня минулого року на перерві посварилися дві студентки одного із коледжів Тернополя. Ображена Галина пригрозила: «Вибачайся, інакше пошкодуєш про свої слова».

У відповідь Ірина лише переможно зиркнула на знайому й категорично відказала: «І не подумаю». Тут пролунав дзвінок і дівчата пішли на пари. Однак невдовзі Ірина отримала повідомлення від Галки з вимогою вибачитись, і знову відповіла: «Ні!»

Тоді ображена студентка зателефонувала знайомому хлопцеві і пожалілася, що її образила одна зі студенток. Юнак не вигадав нічого кращого, як «набити стрілку» під стінами навчального закладу.

Відтак одразу після занять Галка підійшла до своєї кривдниці з вимогою вийти на розмову в двір. Нічого не підозрюючи, Ірина з декількома одногрупниками пішли на галявину перед навчальним корпусом. Одночасно з ними під’їхало зелене «Рено», з нього вийшла розцяцькована діваха і підійшла до студентів. Привітавшись із Галиною, смачно доповнюючи звернення матюками, прямо запитала: «Кого тут треба п…ь?» Та вказала пальцем на Ірку: «Її».

Миттєво оцінивши ситуацію, подруга останньої потягнула її за руку: «Пішли звідси!» Однак новоприбула безцеремонно відштовхнула її у бік, схопила рукою Ірину за волосся і вкинула на капот іномарки. Почувся глухий удар і стогін юнки. Не даючи їй упасти, діваха підбігла і вдарила її ногою у живіт, потім знову схопила за волосся та декілька разів ще раз вдарила головою об капот. Жертва намагалася вивільнитись, однак на допомогу хуліганці підбігла Галка і собі декілька разів ударила свою кривдницю.

На щастя, у бійку втрутились декілька хлопців-студентів. Рішуче схопивши за руки розпашілих і геть озвірілих новітніх «амазонок», вони тримали їх, поки дівчата підхопили попід руки та завели у навчальний корпус закривавлену жертву.

Тим часом водій авто стояв поруч і вів відеотрансляцію принизливої бійки зі свого мобільного, цинічно коментуючи подію. Та ще й підбурював свою войовничу пасажирку «добре провчити» потерпілу. Коли закривавленій дівчині вдалося втекти, задоволена трійця залізла в іномарку і поїхала «десь перепочити і щось пожерти», мовляв, так втомилися!

Поки вони насолоджувались життям, потерпілій викликали швидку допомогу та поліцію. Оглядаючи Ірину, лікар був шокований жорстокістю її кривдниці, адже обличчя, груди та всі руки дівчини перетворилися на суцільний синець, а з її коси було вирвано жмути волосся.

Відтак за фактом побиття (мовою Кримінального кодексу це звучить як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, – ч.2 ст. 125 КК України) поліцією було відкрито кримінальне провадження і горе-супергероїня, а насправді така собі дівчина за викликом, постала перед судом.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду її було засуджено до 240 годин громадських робіт і зобов’язано сплатити потерпілій 1 тис. 825 грн., витрачених на лікування, та 10 тис. грн. моральної шкоди.

Ясна річ, вулиці підмітати – це не кулаками махати, і засуджена з адвокатом подали апеляційну скаргу, в якій просили замінити громадські роботи штрафом у розмірі 1 тис. 700 грн. (санкція даної статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) та у 5 разів зменшити розмір моральних збитків.

Однак колегія суддів Тернопільського апеляційного суду не знайшла підстав змінювати вирок. Здавна у народі кажуть, що праця прикрашає людину, може, це саме той випадок?

Олекса Чиж, Номер один

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