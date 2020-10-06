Працівники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень тернополянину.

Подія трапилася 1 жовтня близько 23 години біля входу у заклад громадського харчування на вулиці Пирогова. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70; 096-10-92-421; 067-26-14-488 або на лінію “102”.