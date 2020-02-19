Допомогти встановити осіб та їхнє місце перебування просять працівники Тернопільського відділу поліції.

23 січня близько 20:00 група чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, напали та побили двох працівниць з ринку на вулиці 15 Квітня, 3Г. Невідомі порушували громадський порядок та стукали по ролетах торгових кіосків. Потерпілі попросили дебоширів не нищити чуже майно, розповідають у поліції.

Якщо ви впізнали даних осіб або знаєте, де вони перебувають, телефонуйте за номером 097-049-17-38 або на лінію “102“.