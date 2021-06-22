Внутрішньо переміщені особи отримали можливість придбати власне житло.

Про це повідомив директор Тернопільського регіонального управління Держмолодьжитла Андрій Козак. Кабінет Міністрів затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів переселенцям за рахунок коштів гранту Німеччини.

Кредити внутрішньо переміщеним особам надаватимуть на термін до 20 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла – 21 кв. м. загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м. на сім’ю. Як зазначив Андрій Козак, об’єктами кредитування можуть бути квартири та будинки, прийняті в експлуатацію не більш 35 років тому або реконструйовані не більше 25 років тому.

«Для участі у програмі буде сформовано окремий реєстр громадян на базі чинних реєстрів, які ведуть регіональні управління. Після включення до реєстру кандидатів на отримання послуги розпочинається участь у відборі переможців. Переможців обиратимуть за допомогою генератора випадкових чисел. Бажаючим отримати кредит необхідно поповнити реєстр громадян, а саме зареєструватися, щоб стати учасником програми. Зареєструватись можна скориставшись порталом «Дія», оформити заявку на порталі – авторизувати, пройти весь шлях реєстрації та відправити заявку або в регіональному управлінні Держмолодьжитла».

Додамо, на забезпечення житлом переселенців в Україні Уряд Німеччини передбачив грант у розмірі 25,5 млн. євро.