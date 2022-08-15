Мер німецького міста Барут Петер Ільк приїхав з робочим візитом до Тернополя. Він привіз допомогу для лікарень та гуманітарного центру. Основна мета його візиту – дізнатися, які є потреби у тернопільських лікарнях.

– Дуже радий знову бути в Тернополі, – каже Петер Ільк, бургомістр Барута. – У нас з Тернополем склалися дружні відносини починаючи з 2017 року. Тому коли ми почули 24 лютого про напад на Україну, нам було важливо допомогти. В березні і квітні ми організували перші дві допомоги: шість машин з речами для будинку сиріт, обладнання для лікарень, рятувальників. Сьогодні ми теж привезли допомогу для лікарень і для гуманітарного центру. Основна мета цієї поїздки – поспілкуватися зі спеціалістами в лікарні, які особливі потреби вони мають в обладнанні, яке може є важкодоступне чи дороговартісне.

Із собою Пітер Ілк привіз питну воду, яку виробляють у їхньому місті, дезінфікуючі засоби, перев’язувальні матеріали, скальпелі, шприци, для військових – форму, взуття, павербанки, зарядні пристрої та інше.

Міський голова Сергій Надал розповів, що з Петером Ільком він познайомився під час одного із економічних форумів у Тернополі. І місто Барут стало одним із перших, яке почало надавати нам гуманітарну допомогу. У планах двох мерів – продовжувати співпрацю і в майбутньому.