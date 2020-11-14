Сьогодні у Лейпцигу збірна України зустрінеться у матчі Ліги націй з командою Німеччини.

Deutsche Fußballmannschaft суто фонетично звучить доволі грізно, а вже спогади про поєдинки з нею, тим більше на виїзді, не налаштовують на особливий оптимізм. Втім, і вдома місяць тому підопічні Андрія Шевченка мало що зуміли протиставити Бундестіму, хоча мінімальну перевагу в рахунку (2:1) тевтонські гості здобули завдяки прикрій помилці нашого голкіпера Бущана. Тепер же, на їхньому полі шанси нашої збірної видаються якщо й не зовсім мізерними, то вже точно – не дуже реальними. І вони зовсім не збільшаться в світлі останньої новини: позитивні тести на COVID-19 здали Ярмоленко, Циганков, Сидорчук і Коваленко. Можна, звісно, пригадати, що недавно збірна Туреччини, яка навряд чи переважає нашу команду, зіграла на виїзді з німцями внічию (3:3). А декілька років тому в матчі кваліфікації Швеція, цілком співставна за футбольною силою з Україною, спромоглася зрівняти рахунок, програючи 0:4. Поколінню гравців збірної Німеччини 60-х, 70-х, 80-х років таке, напевно, не могло наснитися і в найстрашніших снах. Однак невідомо, на який саме зі спарених матчів зробить головну ставку тренерський штаб нашої команди, адже з точки зору збереження місця в Лізі А значно важливішим є наступний (теж виїзний) поєдинок зі Швейцарією. Словом, варіанти можливі різні.

А що ж господарі сьогоднішнього двобою (сподіваємося, що це все ж буде двобій)? Ось як висловився директор національних збірних Німеччини (вочевидь, колега нашого Мирона Маркевича, та то таке…) Олівер Бірхофф: “Треба бути обережними і пильними, тому що Україну не можна недооцінювати”. Ось так – “обережними і пильними”. Чи означає це, що отой самий Fußballmannschaft сяде в обороні й терпляче очікуватиме на свій шанс? Малоймовірно. Радше навпаки – рушить потужним панцерним клином вперед і намагатиметься взяти наших у лещата. Вистоять хлопці Шевченка – честь їм і хвала. Спроможуться запропонувати “німакам” щось несподіване й нищівне – будуть взагалі оголошені героями.

Як воно буде – побачимо сьогодні увечері. Наразі ж – прогнози на матч Німеччина – Україна від тернопільських Fußballfans:

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 3:0

Ірина, викладачка – 1:0

Юрій Моргун, заст. голови обласної ТВК – 2:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 4:1

Володимир Андріїшин, журналіст – 2:1

Дмитро Остапкевич, любитель пішого туризму – 5:0

Резюме: зовсім невесело. Доведеться розвести загальний скепсис краплинкою оптимізму:

Ігор Дуда, журналіст – 1:1