“Нікого не вдалося врятувати”: у Тернополі нелюди потруїли кошенят. ВІДЕО

Жахливий вчинок скоїли невідомі у Тернополі на масиві Сонячному.

Як повідомили у громадській організації “Ноїв ковчег”, на вулицях Купчинського та Куліша хтось потруїв кошенят.

“За останнній тиждень на Бамі потравили декілька кошенят по вулиці Куліша та Купчинського. На жаль, нікого з них не вдалось врятувати”, – повідомили волонтери.

При цьому вони оприлюднили відео, на якому видно мертву тваринку.

Активісти наголошують, що жорстоке поводження з тваринами карається Законом!

“Якщо ви стали свідком, не будьте байдужими!.. Викликайте 102, робіть відео та фото”, – закликають захисники тварин.