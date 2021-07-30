Жахливий вчинок скоїли невідомі у Тернополі на масиві Сонячному.
Як повідомили у громадській організації “Ноїв ковчег”, на вулицях Купчинського та Куліша хтось потруїв кошенят.
“За останнній тиждень на Бамі потравили декілька кошенят по вулиці Куліша та Купчинського. На жаль, нікого з них не вдалось врятувати”, – повідомили волонтери.
При цьому вони оприлюднили відео, на якому видно мертву тваринку.
Активісти наголошують, що жорстоке поводження з тваринами карається Законом!
“Якщо ви стали свідком, не будьте байдужими!.. Викликайте 102, робіть відео та фото”, – закликають захисники тварин.
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