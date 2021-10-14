Ніхто не може пояснити чому так сталося: у Тернополі юнак випав з дев’ятого поверху

У Тернополі з дев’ятого поверху житлового будинку випав 22-річний хлопець. Випадок стався на вулиці Куліша, 10.

На місце події перехожі викликали швидку допомогу, однак медики лише констатували смерть молодого тернополянина.

Про трагічний випадок на «Сонячному масиві» повідомили в Instagram-спільноті «Файний Тернопіль». Інцидент стався близько 21:00 у середу, 13 жовтня.

Знайомі загиблого розповіли ZAXID.NET, що хлопця звали Дмитро, йому було 22 роки. Чому так сталося, ніхто пояснити не може. Відомо, що юнак захоплювався грою на гітарі і писав музику.

У поліції ZAXID.NET підтвердили цей інцидент і зазначили лише, що розпочали розслідування за ст. 115 ККУ (вбивство з приміткою самогубство). Правоохоронці будуть з’ясовувати, за яких обставин випав хлопець з вікна і чи причетні до цього випадку сторонні люди.