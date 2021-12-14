«Ніхто, крім нас» – книжку військового капелана В’ячеслава Кізілова презентували у Тернополі. Видання є продовженням серії книг «Знаряддя Божої любові».

На презентацію книжки прийшли родичі загиблих військових, волонтери, духовенство та представники влади. Подію приурочили до 30-тої річниці з Дня створення Збройних Сил України.

«Це історії військових. Історії вчителів, музикантів, художників, які пішли захищати нашу країну. «Хто, якщо не ми» – відповідно і назва книги – «Ніхто, крім нас». Адже ці люди визначили для себе, що повинні захищати Україну. Попри війну, біль, утрати, історії на фоні війни – це маленьке світло, яке дає надію на перемогу. Адже кожен із тих людей готовий віддати своє життя за Україну. Презентована книга – це не бізнес-проєкт, а проєкт пам’яті, яка не повинна згасати», – зазначив В’ячеслав Кізілов.

300 примірників першого видання серії «Знаряддя Божої любові. Капелан» передадуть на Луганщину. Презентовану книжку також згодом планують відправити на Схід України.