Сьогодні матчем зі збірною Нідерландів у Амстердамі розпочинає свій шлях на Євро-2020 Україна. Розпочинає не у статусі фаворита поєдинку – це визначається і вищим рейтингом “помаранчевих”, і місцем проведення матчу.

Букмекери ставлять на господарів – і мають для цього свої підстави. Але… майже 33 роки тому, 12 червня 1988 у західнонімецькому Кельні теж в першому поєдинку групового турніру зустрілися ті ж Нідерланди (на чолі з Рінусом Міхелсом і з Ван Бастеном, Гуллітом, Райкардом, Куманом та цілою групою дрібніших “зірочок” у складі) та збірна СРСР під проводом Валерія Лобановського і з 9-ма гравцями київського “Динамо” в стартовому протоколі. Заради повної об’єктивності відзначу – не зіпсували тоді картини Дасаєв і Хідіятулін зі “Спартака”. Більшу частину матчу нашим тоді довелося, стиснувши зуби, терпіти, боротися, відбиватися і чекати на свій шанс. Вони дочекалися його на 52-й хв., коли Рац більярдним ударом у нижній кут завершив стрімку контратаку…

Ризикну спрогнозувати, що й сьогодні збірній України доведеться чимало часу терпіти і боротися на кожному клаптику поля. Нідерландці сильні – навіть без травмованих провідних захисників ван Дейка і де Лігта. Останній (можливо, на наше щастя) пропустить саме матч з Україною. Втім, фахівці відзначають, що найслабшою ланкою “летючих голландців” є… їхній нинішній коуч Франк Де Бур. Мовляв, він зазнавав невдач в усіх клубах, в яких працював: “Інтері”, “Кристал Пелес” і навіть Північній Америці. На додачу, ніяк не може визначитися ні з оптимальним складом, ні з принципами ведення оборонної гри. Все це, однак, не завадило йому заявити: “Збірну України ми обіграємо з рахунком 3:1”.

Ми, звісно, не заперечували б, якби після сьогоднішнього матчу на голову Де Бура вилилися нові відра (а то й цистерни) критики, але для цього українські футболісти мають дуже постаратися. Нейтралізувати небезпечних виконавців господарів – Вейналдума, Де Йонга, Депая – справа нелегка і вимагатиме граничної концентрації, з якою в наших гравців не завжди все в порядку. До того ж, збірна Нідерландів має в своєму розпорядженні дуже серйозних “джокерів”, здатних суттєво підсилити команду по ходу матчу.

Втім, на думку екс-гравця збірної України Івана Гецка, у нашого суперника зараз не все ідеально, тому ми цілком здатні гідно протистояти йому в цьому поєдинку – лише б спортивне щастя було до нас прихильним. Його доповнює відомий в минулому гравець, а нині тренер Сергій Ковалець: “Не хочу применшувати силу команди де Бура, але зараз я поставив би у відсотках 55 на 45 на користь збірної України. У нашої команди є серйозний потенціал і важливо, щоб вона його правильно використала”. До того ж, он яку мету поставив хавбек нашої збірної Віктор Циганков: “Звичайно, наша максимальна мета – виграти турнір”. Видається вона, можливо, занадто високою, але хто б з нас заперечував проти її здійснення – яке почалося б із вдалого результату матчу в Амстердамі? Ех, мрії, мрії…

А ось прогнози на матч Нідерланди – Україна від тернопільських шанувальників футболу. Цього разу їх особливо багато:

Володимир Венгринович, екс-гравець “Ниви” – 0:1

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 0:0

Юрій Моргун, громадський діяч – 2:2

Ольга Кушнерик, кореспондентка газети “Свобода” – 1:1

Петро Кноль, адвокат – 0:0

Ігор Дуда, директор художнього музею – 2:0

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:2

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:1

В’ячеслав Дзюбенко, художник – 2:1