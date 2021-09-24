Лиходій скористався тим, що двоколісник був залишений на тривалий час без нагляду та непристебнутий захисним тросом.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 35-річного жителя обласного центру. Чоловік залишив свій велосипед на території церкви, а коли через годину повернувся його вже не було.

Оперативники розшукали причетну до крадіжки особу. Ним виявився неодноразово судимий 34-річний житель Тернополя. Як виявилося, чоловік на початку вересня звільнився з місць позбавлення волі.

Чужий двоколісник лиходій встиг продати, проте оперативники встановили кому саме та вилучили речовий доказ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тернополянину інкримінують частину 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.