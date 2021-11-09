Кар’єр на горі Лисоня. Історичне місце біля Бережан хочуть перетворити на вапняк.

Планують виставити на аукціон дозвіл на користування тамтешніми надрами, повідомляє телеканал ІНТБ. І це вже не перший випадок, коли на Лисоні планують розробку кар’єру. В 2019-му питання вирішували в тодішній районній раді Бережан. Але процес розробки кар’єру у 2019-му зупинили жителі села Потутори. Згідно з процедурою, товариство «Потутори камінь» мало отримати згоду від місцевих мешканців. Люди такого погодження не надали.

Як відзначила керівниця ГО “Екологічний клуб “Край” Галина Проців, люди на слуханнях негативно висловлювалися. На громадських слуханнях у 2019-му була пані Анна. Не на камеру жінка розповіла: ніхто з селян тоді не хотів кар’єру біля Лисоні.

За два роки питання кар’єру постає знову. Цього разу – в районній раді Тернополя, як правонаступника.

І на сполох б’ють самі депутати. У соцмережах депутатка райради Марта Сеньків-Ковбасюк розповіла, що питання Лисоні на сесії не підтримували двічі, і лише за третім разом таки вирішили “надати погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування вапняків Потуторського родовища на території Бережанської міської територіальної громади”.