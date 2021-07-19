Нічна стихія на Тернопільщині: без благ цивілізації залишилися майже два десятки сіл

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 170 населених пунктів у семи областях України.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

“Станом на 7.00 19 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях (Львівська – 92, Волинська – 33, Тернопільська – 17, Чернігівська – 11, Закарпатська – 10, Київська – 4 і Чернівецька – 3)”, – повідомляється на сайті відомства вранці в понеділок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.