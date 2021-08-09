Масштабна трапилася на масиві “Дружба” поблизу перехрестя вулиць Максима Кривоноса та Макаренка.

Там в лобовому зіткненні близько опівночі зійшлися дві іномарки. Про нічну пригоду редакцію сайту 0352.ua повідомив тернополянин Юрій.

Дивлячись на ушкодження автомобілів на фото, можна дійти висновку, що відбулося лобове зіткнення, до того ж, на досить високій швидкості. Автомобілі зазнали дуже серйозних пошкоджень.

Поліція поки що не прокоментувала подію, тож офіційної інформації стосовно постраждалих в цій аварії ще немає. Але, зважаючи на силу зіткнення, учасники ДТП не могли не зазнати травм.