Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо раніше судимого тернополянина.

Зловмисник, працюючи охоронцем на підприємстві, викрав чужу банківську картку і зняв з рахунку 56 тисяч гривень. Помітивши зникнення електронного гаманця, що разом з пін-кодом зберігався у шухляді робочого стола, потерпілий звернувся до правоохоронців.

Оперативно відреагувавши на повідомлення, поліцейські встановили, що привласнив банківську картку 40-річний охоронець підприємства. Маючи доступ до приміщення, зловмисник, скориставшись відсутністю працівників, обнишпорив робочий стіл і вчинив крадіжку. Оскільки разом з карткою зберігався пін-код, крадій одразу подався до найближчого банкомату. Частину коштів перерахував на свою картку, решту зняв готівкою і ні в чому собі не відмовляв – прогуляв більшу половину краденого. Частину вилучили поліцейські.

Досудове розслідування триває.