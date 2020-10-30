Ні тварини, ні грошей або Як тернополянин через інтернет єнота купував

Захотілося мешканцю обласного центру придбати незвичного домашнього улюбленця. На інтернет-просторах віднайшов оголошення про продаж єнота-полоскуна.

Привабила чоловіка дешева ціна: на відміну від інших, продавець просив лише дві тисячі гривень за тваринку. Однак була і умова – якщо не повна оплата, то геобхідно перевести на картку хоча б половину суми. Тернополянин погодився та перевів тисячу гривень на невідомий рахунок.

Єнота він так і не дочекався. Як з’ясувалося згодом, шахрай просто вкрав реальні фото тваринки з чужого оголошення для фейку та заробітку.