Шукаючи роботу за кордоном, будьте уважні і обережні, – застерігають працівники поліції. Понад 10 тисяч гривень перерахував житель Тернополя незнайомцю, який пообіцяв йому допомогти працевлаштуватись на одному із заводів Швеції.

Потерпілий після оплати завдатку майже місяць чекав, що з ним зв’яжеться роботодавець. Проте останній на зв’язок не виходив. Зрозумівши, що став жертвою шахрая, тернополянин звернувся за допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції.

З’ясувалося, потерпілий в Інтернеті знайшов оголошення про набір на роботу в одну з європейських країн. Зателефонував за вказаним номером. Співрозмовник розповів про умови праці, попросив тернополянина скинути йому на вайбер копії документів для оформлення робочого договору. Після цього потерпілий перерахував на рахунок «роботодавця» понад 10 тисяч гривень за допомогу в працевлаштуванні, яке так і не відбулося.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають людей від подібних афер. Ніколи не перераховуйте кошти наперед незнайомим людям. Ті, що просять оплатити послуги авансом, часто зникають разом із грошима. У будь-якому випадку проявляйте пильність та завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють.