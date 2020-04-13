Благодійний флешмоб “Ні коронавірусу” організували у соціальних мережах молоді тернополяни.

Акція охопила кілька тисяч людей. Завдяки молодіжній ініціативі вдалося зібрати понад 250 тис. грн., кошти витратили на засоби індивідуального захисту для лікарів.

Місцем перерозподілу закуплених медичних засобів став Архикатедральний собор у Тернополі. Координував роботу священик Роман Демуш.

“Ми вдячні усім, хто долучився до нашої благодійної ініціативи, яку ми запустили в Інстаграмі. За пожертвувані вами кошти були закуплені засоби індивідуального захисту, медичні засоби першої необхідності для лікарень міста. Сподіваємося, що об’єднавшись, ми зможемо подолати цю епідемію та допомогти багатьох людям, а також лікарям, які борються з цією небезпечною недугою”.

Додамо, настоятель собору о. Орест Павліський, з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка, надав катехитичні приміщення в розпорядження ініціативній групі молодих тернопільських блогерів, які самоорганізувалися для допомоги медикам міста. Волонтери отримали чимало медичних засобів від тернопільських клінік і підприємств.

Софія Романська