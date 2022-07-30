30 000 гривень зникло з банківського рахунку жительки Байківці.

Жінка купувала через інтернет-платформу мед й потрапила в шахрайську пастку, в результаті чого позбулася власних заощаджень.

Краянка розповіла, що на одному із сайтів знайшла публікацію про продаж бажаного їй товару. Вона домовилась про оплату обумовленої суми з автором допису. Останній надіслав заявниці посилання. За ким вона ввела всі свої персональні дані нібито для оплати товару. Однак, як тільки жінка це зробила., їй надійшло сповіщення про списання грошей. За допомогою вона звернулася до поліцейських.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.