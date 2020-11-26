Два факти шахрайства, пов’язаних з купівлею товару через мережу, зареєстрували за минулу добу поліцейські області. 25-річний житель Тернополя перерахував інтернет-продавцю понад 7500 гривень за електроінструменти, а жителька Чорткова оплатила 7000 гривень завдатку за корову.

Обоє потерпілих знайшли оголошення про продаж товарів на одному із популярних сайтів. Житель Тернополя зв’язався з продавцем, який продавав електроінструменти. Останній пообіцяв відправити товар лише за умови повної його оплати. Чоловік погодився і перекинув на рахунок зловмисника понад 7500 гривень. Товар йому так і не надійшов, а зв’язок з продавцем перервався.

Ще одна потерпіла, 30-річна жителька Чорткова, хотіла придбати корову вартістю 28 тисяч гривень. Продавець обіцяв їй доставити худобу з Рівненської області. Жінка повірила і оплатила 7 тисяч гривень завдатку. Проте залишилася ні з чим.

Поліцейські розшукують шахраїв та застерігають жителів області від подібних випадків.