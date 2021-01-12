Ні автомобілів, ні грошей: аферист з Тернополя “кинув” людей на десятки тисяч доларів

Слідчі Тернопільського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за дев’ятьма фактами шахрайства у вчиненні яких підозрюють 36-річного жителя обласного центру. Зловмисник під приводом надання послуг із реалізації та розмитнення автомобілів, а також доставки транспортних засобів з-за кордону, обдурив кожного з потерпілих на кругленьку суму.

Афери з чужими автівками та грошима, як з’ясувалося в ході досудового розслідування, почалися ще у вересні 2019 року, проте зловмисник довго годував обіцянками своїх клієнтів, а ті вірили. Перші звернення до правоохоронців почали надходити лише влітку 2020 року, коли пройдисвіт перестав виходити на зв’язок. Слідчі встановили – в цей час він перебував уже за кордоном.

Загалом до тернопільських поліцейських звернулися дев’ятеро осіб, котрі заявили, що стали жертвами шахрая. Восьмеро з них – жителі Тернопільщини і мешканець Хмельницького. Суми заявлених збитків сягають від п’ятисот до десяти тисяч доларів.

Комусь з потерпілих зловмисник обіцяв пригнати автівки з-за кордону, взявши з кожного по дві, три з половиною тисячі американських доларів. Житель Хмельницького, котрий теж чекав на нове закордонне авто за яке заплатив три тисячі зелених, замовив ще одну послугу – реалізувати його старий автомобіль. Проте втратив і гроші, і машину. Дві автівки зникли і в тернополянина. Одну іномарку він віддав під реалізацію, а іншу – для розмитнення. Сума заявлених втрат – понад сто тисяч гривень. Найбільших збитків – понад десять тисяч американських доларів зазнав житель Збаразького району, котрому зловмисник пообіцяв вигідно продати Volkswagen Passat.

Слідчо-оперативні заходи тривають. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за статтею 190 ККУ та оголошення його в розшук.