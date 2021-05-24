Руйнується палац графа Бадені у Коропці, який будували протягом 1893-1906 років і який є взірцем архітектурної довершеності.

Пам’ятка потребує термінової допомоги, адже знаходиться в жахливому стані та з кожним роком, місяцем, днем зазнає невідворотної руйнації, написав у фейсбуці Дмитро Данчук.

– Місцева влада неодноразово зверталась із зверненнями до обласних структур для вирішення цією болючої проблеми, бо ця пам’ятка архітектури місцевого значення є важливим об’єктом на туристичній карті всієї західної України. На 2021 рік з обласного бюджету спрямовані кошти на консерваційно-відновлювані роботи, але це мізер, бо не рятує ситуацію. Тут потрібно робити повну реставрацію, бо можемо втратити споруду.

За його словами, споруда перебуває на балансі Коропецького ліцею-інтернату з ПВФП обласної ради, пише Терен.

– Час невблаганний, а незворотні процеси вбивають витончені архітектурні конструкції, перекриття та зрештою внутрішню унікальність кімнат графської резиденції. Ми ризикуємо втратити його назавжди, – констатує чоловік.