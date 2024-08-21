Хресна хода прихильників упц мп вирушила 19 серпня з Кам’янця-Подільського до Почаївської лаври на Тернопільщині.

Захід відбувається попри те, що Хмельницька обласна військова адміністрація заборонила проведення масових зібрань вірян у період з 16 до 25 серпня. Зокрема, це стосувалося і паломницької ходи до Почаївської лаври, повідомляють “Тернополяни“.

За кілька днів до початку події митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор повідомив, що не благословляє її.

“Учасники Хресного ходу весь час організовувалися винятково самостійно для паломництва до Почаївської Лаври. Сьогодні, через воєнний стан у нашій країні, Кам’янець-Подільська єпархія не може благословити проведення традиційного Хресного ходу до Почаївської Лаври”, – йдеться у його зверненні.

Минулого року хода прихильників упц мп також відбулася. У деяких населених пунктах місцеві не пропускали паломників, тож їм доводилося розділятися і рухатися полями. Тоді прибічників російської церкви у нашій області зустріли мітингувальники.

Крім того, учасників ходи зупиняла поліція та працівники військкомату. Чоловікам призовного віку вручали повістки.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє діяльність російської православної церкви в Україні. “За” відповідне рішення проголосували 265 депутатів.