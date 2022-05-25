Робота комісії з перейменування вулиць триває у Тернополі. До кінця місяця вона має подати пропозиції нових назв для одинадцяти вулиць. Потім місяць триватиме громадське обговорення цих пропозицій. Після цього врахувавши їх винесуть на розгляд сесії міської ради.

– Триває робота комісії з перейменування вулиць, – каже Сергій Надал, міський голова. – Свою роботу вона завершить до 1 червня. Комісія враховує всі пропозиції, які ми отримуємо чи по інтернету, чи письмово від тернополян та громадських організації. Вже напрацьовано нові назви вулиць, які мають бути запропоновані. Результати роботи комісії будуть винесені на громадські обговорення, і після цього – на розгляд сесії.

Міський голова запевнив, що жодних незручностей для мешканців перейменування вулиць не створить. Їм не потрібно буде витрачати коштів на переоформлення документів у зв’язку зі зміною адреси. Нові назви вулиць змінюватимуть автоматично у всіх реєстрах та сервісах.