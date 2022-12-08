Що це за послуга, – житель обласного центру так і не збагнув, коли про необхідність її проведення з банківською карткою наполіг невідомий чоловік. Потерпілий зрозумів лише згодом – це шахрайський трюк на який він попався.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернуся 45-річний тернопільчанин. Зі слів потерпілого, на мобільний йому зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником банку, клієнтом якого він є, і повідомив про необхідність проведення переідентифікації картки з метою захисту коштів. Чоловік виконав усі вимоги незнайомця і, як наслідок, втратив понад 14 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Поліцейські нагадують: банківські працівники ніколи не телефонують клієнтам! Тому «байки» від так званих співробітників служби безпеки будь якого банку чи навіть Національного банку – це все ретельно продумана шахрайська схема.

Зміст «байки» може трохи різнитися: то хтось хоче зняти ваші гроші, то потрібно перерахувати свої статки на резервний рахунок, то ваша картка вже заблокована, або буде заблокована та інші.

Правила безпеки: не слухайте таких «співробітників банку», одразу переривайте бесіду; ніколи і нікому не кажіть даних вашої банківської картки чи зміст смс-повідомлень, які почали надходити на ваш телефон; якщо у вас виникли якісь сумніви – перетелефонуйте на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є, або ж підіть до найближчого відділення.

Якщо ви знатимете свої права і будете відповідальними та уважними, ніхто і ніколи не зможе вас обдурити.