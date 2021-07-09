Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують незнайомку, яку підозрюють у крадіжці.

Подія трапилася 8 липня, близько 12 години та території дитячого майданчику, що на бульварі Дмитра Вишневецького. Жінка вкрала мобільний телефон малолітньої. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 098-829-82-80 або на лінію “102“.