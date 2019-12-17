Тимчасові громадські роботи пропонують безробітним на Тернопільщині.

Цього року такою зайнятістю було охоплено понад три тисячі жителів краю. Здебільшого вакансії стосуються сільського господарства, прибирання, ремонтних робіт.

Майже сорок тисяч вакансій зареєстрували цього року в обласному центрі зайнятості, – повідомив директор установи Василь Олещук. Втім, проблемою залишається порівняно невисока зарплата, яку пропонують місцеві роботодавці.

«До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 3085 осіб, після їх завершення 814 – працевлаштовано на постійні місця праці. 3079 безробітних проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію. Завершили профпідготовку 2962 осіб, з них 98,8% вже працюють. Загалом, упродовж січня-листопада 2019 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались більше 46 тис. осіб, з них 24,7 тис. мали статус безробітного».

У грудні роботодавці краю зареєстрували в обласному центрі зайнятості майже півтори тисяч вакансії, наразі найбільша потреба – у фахівцях робітничої галузі.

Софія Романська