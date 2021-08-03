Слово “гібридниий” останніми роками завдяки старанням нашого північно-східного сусіда набуло різко негативного відтінку і вживається, передусім, для характеристики воєнних дій, що їх веде РФ на сході України. Втім, воно має й більш нейтральне, сказати б, наукове значення.

Поряд з країнами з розвинутою і дієвою демократією та політичним анахронізмом (на кшталт Північної Кореї) на карті світу існують держави, які відносять до так званих гібридних режимів. Тобто не те щоб зовсім диктаторські, але й далеко не демократичні. Як засвідчує Вікіпедія, ознаками гібридного режиму є такі: 1) наявність зовнішніх атрибутів демократії (вибори, багатопартійність, легальна опозиція); 2)низький ступінь представництва інтересів громадян в процесі прийняття політичних рішень; 3)низький рівень політичної участі населення; 4)декларативність політичних прав і свобод (формально існують, але їхня фактична реалізація утруднена); 5) низький рівень довіри громадян політичним інститутам.

До країн з гібридними режимами світила сучасної політології відносять Венесуелу, Єгипет, Індонезію, Туніс, Малайзію, Танзанію, Уганду, Мексику, Сербію, Росію, Іран, Казахстан, Азербайджан і Білорусь.

Я ще раз прочитав ознаки гібридного режиму, ще раз пробіг очима перелік отих не дуже передових “гібридних” держав і констатував, що незаслужено забутою при складанні цього списку виявилася ненька-Україна. Вона, як і її перший Президент, якось примудрилася проскочити між краплинами дощу: до когорти справді демократичних не потрапила, але й малопочесного згадування у списку отих самих “гібридних” теж уникнула. Хоча, якщо виходити із перелічених вище ознак, має для цього вагомі підстави. Справді, хіба можливість вибирати між численними партіями і персоналіями хоч трохи поліпшили становище народу за 30 років? Хіба думка людей, громади враховується у нас при прийнятті часто закулісних політичних і бізнесових рішень (епопея навколо спорудження скандальної будови за ПК “Березіль” – зайве підтвердження цього)? А наскільки реально забезпечуються задекларовані в Конституції – цій новітній українській Утопії – наші права і свободи? Ну, а про рівень довіри громадян політикам найкраще свідчать їхні рейтинги, а ще більше – антирейтинги. Так повелося з пелюшок нашої незалежності – так триває і донині, коли їй ось-ось виповниться 30 років.

Так що, напевно, варто потіснитися отим 14-тьом названим вище країнам з гібридними режимами і прийняти у свої лави ще одну величеньку європейську державу, схильну до пишномовних декларацій і до їхнього мікроскопічно мізерного втілення у життя. Цифра 15 – якась красивіша, “кругліша”…