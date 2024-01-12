Завершено слідство у справі стосовно ексголови Тернопільської облради.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

11 січня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Тернопільської обласної ради, який підозрюється в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо, голову Тернопільської обласної ради у червні 2023 року було викрито “на гарячому” одразу після одержання ним понад 600 тис. грн. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

У той же день на вимаганні від цього ж підприємця майже 2 млн грн було викрито двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

10 січня 2024 року матеріали слідства стосовно ексголови Тернопільської облради виділили в окреме провадження. Також особі повідомили нову підозру. На сьогодні його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Розслідування стосовно заступників голови Тернопільської ОВА наразі триває.

Довідково

Стаття 263 ККУ. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу – караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.