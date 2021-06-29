Християнський табір, який організували для дітей у благодійному фонді “Карітас”, завершився подорожжю до Зарваниці. Хлопчики та дівчатка взяли участь у богослужінні, а також їм влаштували екскурсію у Марійському духовному центрі.

Канікули в “Карітасі” тривали протягом тижня. Діти проводили час за іграми, квестами, майстер-класами та вікторинами. Розважальну програму для малечі організували волонтери благодійного фонду “Карітас”. По закінченню табору усім учасникам вручили подарунки, – зазначив директор благодійного фонду о. Андрій Марчук. Завершити активний відпочинок вирішили у Зарваниці.

“Приймати подарунки надзвичайно приємно, але важливо і вміти дякувати за них. Саме тому на завершення табору і учасники, і організатори вирушили до Зарваниці аби у спільній молитві подякувати Богу за кожного доброчинця, благодійника, завдяки котрим ми спільно веселилися, навчалися, харчувалися та гралися, за кожного волонтера, який спільно з організаторами творив цей табір, за чудесну погоду, ми починали холодним, а завершили спекотним літом, за можливість бути разом протягом цих п’яти днів. Нам особливо приємно згадати тут усіх людей, котрі відгукнулися на нашу пропозицію допомогти у проведенні табору і саме завдяки їхнім старанням – діти вже отримали незабутні враження, а літо лише починається”.

Додамо, цього року табори запрацювали також і при тернопільських школах. Завдяки стабілізації епідемічної ситуації, у Тернополі вирішили відновити відпочинково-оздоровчу кампанію.