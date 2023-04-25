Період цвітіння запашних магнолії розпочався у Кременецькому ботанічному саду. Працівники закладу запрошують усіх бажаючих помилуватися білосніжними, жовтуватими, рожевими квітами.

– Зараз у нас особливо людно, – кажуть працівники Кременецького ботанічного саду. – Жителі та гості міста приходять помилуватися красою екзотичних, реліктових рослин, які дивують ароматною свіжістю та масовим цвітінням. На сьогодні моносад магнолій нараховує 13 видів, 3 гібриди, 3 форми. Серед них є представники Півінічноамериканських видів – магнолія великоквіткова, гостролиста, трипелюсткова; китайських – магнолія Зібольда, лілієквіткова, оберненояйцевидна, оголена; японських – магнолія верболиста, зірчаста, Кобус тощо.

У ботанічному саду зауважують, що з другої половини квітня до середини травня «Сад магнолій» є найулюбленішою та найпопулярнішою з локацій для любителів екзотів, мисливців за оригінальними фото та відео. Пішохідні прогулянки та екскурсії садом залишають незабутні враження в серці кожного.

Фото зі сторінки КБС у фейсбуці