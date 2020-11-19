Потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків, Заліщики ходитиме з 18 грудня.
«Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїзду 357/358 «Київ – Тернопіль – Рахів». Відтак з 18 грудня ходитиме потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків, Заліщики.
Через ремонт колії потяг не можливо запустити раніше. Однак до 15 грудня ремонт мають завершити.
Потяг із Києва, як і раніше, прибуватиме на Тернопільщині посеред ночі. Однак тривають роботи над зміною графіку. Планується, що уже на весні, при формуванні літнього розкладу, потяг прибуватиме у зручний час.
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