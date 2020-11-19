Незабаром запустять потяг з Києва через Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків і Заліщики

Потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків, Заліщики ходитиме з 18 грудня.

«Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїзду 357/358 «Київ – Тернопіль – Рахів». Відтак з 18 грудня ходитиме потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків, Заліщики.

Через ремонт колії потяг не можливо запустити раніше. Однак до 15 грудня ремонт мають завершити.

Потяг із Києва, як і раніше, прибуватиме на Тернопільщині посеред ночі. Однак тривають роботи над зміною графіку. Планується, що уже на весні, при формуванні літнього розкладу, потяг прибуватиме у зручний час.