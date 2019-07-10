На «Територію вільних людей» перетвориться тернопільський іподром в кінці липня. І працюватиме вона чотирі дні – 25-28 липня.

Це буде «місто» поблизу міста зі своєю інфраструктурою: Ратушею, РАЦСом, музеєм, окремими районами, майданчиками для паркування та наметів і великою кількістю локацій для розваг, занять за інтересами та спортом. Та, найголовніше, упродовж трьох днів усі жителі цього «міста» зможуть насолоджуватися виступами улюблених українських та зарубіжних гуртів. Називається усе це – фестиваль «Файне місто».

– Цей фестиваль багатогранний, з музичного він уже переріс у мульти-фестиваль, де люди будь-якого віку і статусу можуть 24 годину на добу обрати собі заняття до вподоби, – каже Рустам Ергешов, співзасновник фестивалю. – Для них працюватиме сім сцен і більше 20-ти локацій. Відвідувачі фестивалю навіть пишуть нам, що за чотири дні не встигають побувати у всіх локаціях. Стартує наш захід 25 липня. Це нульовий день, коли виступів музичних гуртів не буде, але всі локації фестивалю працюватимуть. «Територія вільних людей » не має певної цільової аудиторії, тут люди будь-якого віку можуть почувати себе комфортно. Якщо є сім’ї з дітьми, то для них є дитяча зона, де батьки можуть залишити на певний час дітей під наглядом. Працюватиме багато різних зон від «Гейм Клубу», де можна на приставці 90-х пограти, до зони громадських організацій, йога зони, спортивної зони та інших. Кожен відвідувач фестивалю отримає паспорт «Файного міста». У ньому вказані всі локації, погодинно розписана робота кожної локації, розклад виступів музичних гуртів. Одне із нововведень фестивалю – «Файна торба». Це рюкзак у якому будуть: дощовик, презерватив, паспорт фестивалю, носовички, різні подарунки від партнерів, тобто усе, що необхідно для комфортного перебування. Придбати її окремо не буде можливості. «Файну торбу» даватимуть безкоштовно усім, хто купив квитки у платне наметове містечко на 4 дні. Працюватиме на фестивалі наш талісман, наш фестивальний герой – «пастор», який одружуватиме відвідувачів. Минулого року його послугами скористалося близько 300 людей. Це не справжній священник, але для нас він пастор фестивалю, люди одружуються, їм ставлять печатку у фестивальному паспорті. У паспорті вказані години роботи нашого РАЦСу, можна попередньо записатися для одруження, це все безкоштовно. У паспорті є також окремі сторінки для проходження квесту. Якщо його пройти і отримати всі необхідні печатки на двох сторінках, то за це дадуть знижку на квиток на фестиваль наступного року. В кінці заходу ми озвучимо дати і перших учасників «Файного міста» наступного року.

Працюватиме на фестивалі також платна парковка та безкоштовне наметове містечко. Доїхати з Тернополя до іподрому можна буде спеціальними автобусами. Вони курсуватимуть цілодобово від залізничного вокзалу до Фестивалю «Файне Місто». Зупинятимуться в Центрі та на вулиці Львівській на виїзді з Тернополя. Вартість проїзду, як і минулого року, становитиме 20 гривень. Відправлятися автобуси будуть по наповненості.

Ольга Трач

Фото із сайту фестивалю та сторінки у «Фейсбуці»