Голосування за проекти громадського та шкільного бюджетів завершилося 9 листопада. Свої голоси за малі та великі ініціативи віддали більше 38 тисяч тернополян.

Цього року за проекти громадського бюджету голосувало на десять тисяч осіб більше, ніж минулого. Як зазначають у міській раді більше 96% жителів громади голосували онлайн, і лише 4% – у Центрі надання адміністративних послуг.

Всього до голосування допустили 53 проекти: 27 великих та 26 малих. Із них будуть реалізовані ті, які набрали найбільше голосів. Для реалізації проектів-переможців у 2022 році з міського бюджету виділять майже 17 мільйонів гривень. З цієї суми 30% коштів, тобто п’ять мільйонів, буде спрямовано на малі проекти, а 70%, тобто 12 мільйонів – на великі.

Серед великих ініціатив від 500 до 4000 голосів набрали 15 із 27 проектів. Ймовірно, що реалізовані будуть шість проектів, які набрали більше двох з половиною тисяч голосів, оскільки кожен з них вартує 2 мільйони гривень. Серед малих більше 300 голосів набрали двадцять проектів. Із них можуть бути реалізовані десять, які набрали більше тисячі голосів, оскільки всі вони розраховані на 500 тисяч гривень.

Остаточний перелік проектів-переможців має затвердити відповідним протоколом Номінаційний комітет. Пізніше його оприлюднять на сайті міської ради.