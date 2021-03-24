Весняний призов-2021 розпочнеться на Тернопільщині з квітня і триватиме до кінця червня. До Збройних Сил України планують відправити півтисячі жителів краю. Призиватимуть до війська юнаків від 18 до 27 років.

Строковики з Тернопільщини служитимуть у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, прикордонних військах, Нацгвардії. Географію відправлення призовників визначатимуть у Генеральному штабі.

Як наголосив на брифінгу військовий комісар Тернопільського ОМВК, підполковник Микола Бойко, призовники до участі проведенні операції Об’єднаних сил не залучатимуться.

«Усі призовники будуть знаходитися у пунктах тимчасової дислокації. Юнаків переправлятимуть у навчальні сектори, де вони здобуватимуть спеціальність відповідно до своєї освіти. Після чого вони будуть розподілятися по військових частинах, як в Тернопільській області, так і за її межами».

Відтак з квітня юнаки призивного віку повинні прибути до військкоматів. За ухилення від служби передбачена кримінальна відповідальність.