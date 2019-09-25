Осінній призов-2019 стартує першого жовтня і триватиме до кінця грудня. З нашого краю до війська відправлять півтисячі юнаків.

Служитимуть хлопці з Тернопільщини у Збройних Силах України, в прикордонних військах, державній службі спецтранспорту і в Національній гвардії. У бойових діях призовники в жодному випадку участі не братимуть, – запевняє т.в.о обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Відправлятимуть юнаків на службу уже за тиждень після старту призову.

«Відправка юнаків з Тернопільщини розпочнеться з восьмого жовтня. Організацією призову займаються призивні комісії, а також органи місцевого самоврядування. Призов передбачає два етапи: визначення придатності юнаків у результаті проходження військово-лікарської комісії і розгляду кандидатури призовника щодо його відправлення на службу. Призовний вік залишається незмінним: 18 – 27 років. Відповідно до указу Президента, вісімнадцятирічні та дев’ятнадцятирічні юнаки мають право на відстрочку до досягнення ними двадцятирічного віку. Ми відправляємо до війська призовників від двадцяти років. Але в період призову всі юнаки 18 -27 років повинні прийти до військового комісаріату».

Додамо, на обліку в обласному військовому комісаріаті перебуває близько тринадцяти тисячі юнаків, на службу відправлять тільки п’ятсот осіб. Відтак хлопцям на Тернопільщині радять не боятися вручення повістки, адже це далеко не означає термінового відправлення до армії.

Софія Романська