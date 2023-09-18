Незабаром мав відзначати ювілей: на фронті загинув ще один захисник з Тернопільщини

Тернопільщина втратила ще одного мужнього земляка.

16 вересня у боях за українську незалежність поблизу населеного пункту Предтечине Краматорського району Донецької області загинув мешканець села Чернихівці Василь Макух. Він був старшим навідником гармати.

Про важку непоправну втрату повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

“У листопаді Герой мав відзначити 40-річний ювілей, але жорстока дійсність обірвала молоде життя у розквіті сил… Безжальна війна осиротила маленьку донечку, дружину, матір, усю родину…

Щиро співчуваємо близьким, розділяємо неймовірний біль втрати дорогої людини. Вічна вдячність і слава Герою!”.