Перестало битися серце вчительки української мови ЗОШ №16 Ірини Мирославівни Очеретнюк.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

Колектив Тернопільської ЗОШ N16 висловив співчуття з приводу передчасної смерті колеги.

“Пішла з життя жінка, яка своїми діями та вчинками, своїм розумом виховала не одне покоління учнів.

Невимовно боляче говорити і писати ці слова про Ірину Мирославівну — особистість справді неординарну, яскраву, невтомного і самовідданого вчителя, хорошого колегу. Ірина Мирославівна була енергійною людиною, великим працелюбом, гарною дружиною, люблячою матір’ю та бабусею.

Розділяємо скорботу і біль рідних, друзів, колег – усіх, хто знав і працював з Іриною Мирославівною.

Світла пам’ять про Ірину Мирославівну завжди буде жити серед рідних, друзів, колег, батьків та учнів школи і залишиться назавжди у наших серцях”.

Похорон відбудеться сьогодні, 30 грудня, о 12-й годині.