Невиконаний Бюджет 2018, зростання боргів та підкуп виборців: хто за це відповість? – нардеп Михайло Головко

Політик відзначив цілий ряд негативних факторів щодо української економіки.

«Цілих 146 тис. грн. за 2018 рік було стягнуто з корупціонерів за рішеннями судів, що є яскравим прикладом провалу як всієї системи роботи новостворених “антикорупційних органів” так і “судової реформи”. Вдумайтеся в цю цифру, – написав Михайло Головко. – Нагадаю, що жодної копійки з так званих “грошей Януковича” до бюджету на надходило, а інформація про такі “надходження” є фейковою. А з бюджету 2019 року рядок “Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення” (код бюджетної класифікації 50080100) зникла взагалі. Тобто, у 2019 році ніхто навіть не планує стягувати коштів з корупціонерів!!!

Якщо згадати новітню історію, то гіршою ситуація із видатками була лише в 2014 році, коли держава не профінансувала 6,7% від запланованих витрат. У 2018 році Мінфін не виконав видаткову частину бюджету на 4,7% або 48,3 млрд грн витрат.

до Пенсійного фонду України, скеровуються кошти, отримані на митниці за розмитнення авто на “єврономерах” та за їх рахунок уряд обіцяє сплатити пенсіонерам разову допомогу в 2 400 грн… якраз до 1 го та 2 туру президентських виборів! Нагадаю, що так саме себе поводив і Янукович, коли у вересні 2004 року, заднім числом (18 вересня) була видана постанова уряду про державну адресну соціальну допомогу пенсіонерам з 1 вересня. Для цього з бюджету було витрачено 1 млрд грн, а гроші роздали 11 млн пенсіонерам, тобто майже по 1000 грн кожному. Всі пам’ятають про “Вітіну тисячу”? То що, історія повторюється? Якщо в уряду є можливість збільшити пенсії, то чому це не було зроблено ще в січні? Чому виплати лише на березнь/квітень? Чи то не є прямий підкуп виборців на тлі того, що дефіцит бюджету зростає?

Станом на 01.01.2019 року Державний та гарантований державою борг України становить 2 168,3 млрд грн або 78,3 млрд дол. США. У порівнянні з станом боргу на 01.01.2018 (2 141,7 млрд грн або 76,3 млрд дол. США) державний та гарантований державою борг збільшився на 26,6 млрд грн (2,0 млрд дол. США) або на 1,2 % у гривневому еквіваленті (2,6% у дол. США).»

Михайло Головко також навів ряд результатів останніх досліджень якості життя, де проаналізовано «державницький доробок» влади:

– перше місце в Європі за рівнем бідності;

– перше місце в Європі за темпами інфляції;

– перше місце в Європі за темпами зростання цін;

– перше місце в Європі за рівнем девальвації національної валюти;

– перше місце в рейтингу найнижчих європейських зарплат;

– перше місце в Європі за рівнем корупції;

– перше місце в Європі за рівнем смертності;

– перше місце в Європі за втратою трудових ресурсів;

– перше місце в Європі за найнижчими пенсіями.