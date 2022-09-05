Більшість військових з Тернопільщини вакциновані від COVID-19.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, вони щеплюються переважно перед відправлення у підрозділи Збройних Сил України.

“Є багато військовослужбовців, які служать, разом проживають у казармах. У кого закінчується термін сертифікату вакцинації, її необхідно повторити. Майже всі військові, які зараз служать, які відправляються на передову, вони переважно всі вакциновані, або більшість з них. Попросив би жителів Тернопільщини, звертати на це увагу, не нехтувати вакцинацією. У нас були дні, коли ми реєстрували по 200 інфікованих і більше. Закликаю усіх — вакцинуйтеся. Оскільки хвороба небезпечна, і ми бачимо, як вона швидко поширюється”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині від початку повномасштабної російсько-української війни від COVID-19 вакцинувалися близько 40 тис. осіб.