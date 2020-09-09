«Вашу банківську картку заблоковано», «збій системи» – саме під такими приводами до жителів Тернопільщини телефонують аферисти й спустошують банківські рахунки, знімаючи з них всю наявну готівку.

Від такого роду злочину й потерпів власник карткового рахунку. Чоловік повідомив, що до нього зателефонував невідомий, який представився співробітником фінустанови. Він переконав клієнта банку, що його кошти намагаються привласнити зловмисники. Аби вберегти їх необхідно повідомити конфіденційну інформацію, що й зробив чоловік. Вже згодом він отримав сповіщення про здійснення транзакції. З його рахунку зникло 35000 заощаджень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.