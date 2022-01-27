З розвитком онлайн кредитування питання отримання онлайн кредиту за чужими документами стало все частіше хвилювати людей, оскільки ніхто не хоче стати жертвою шахрайства.

На відміну від банків, в яких перед отриманням кредиту потребується особиста присутність і надання оригіналів документів для ідентифікації позичальника, сервіси онлайн кредитування здійснюють ідентифікацію позичальника видалено на підставі копій документів.

В даному випадку ризик отримання онлайн кредиту за документами іншої людини залежить від того, наскільки серйозно мікрофінансова компанія підходить до питання ідентифікації нового позичальника і зберігання персональних даних своїх клієнтів.

Від такого роду злочину потерпіла жителька Тернополя. Жінка повідомила, що їй надійшло сповіщення з проханням повернути отримані гроші в сумі понад 46000 гривень. Однак з її слів, ніяких договорів вона не підписувала. За допомогою звернулася до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.