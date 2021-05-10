Невідомі літаючі об’єкти над Тернополем: що це було? ВІДЕО

Ввечері, 9 травня над Тернополем пролітали супутники Starlink.

Про це повідомляють журналісти Тернопіль1.

Незвичайне явище, коли невідомі літаючі об’єкти рухались в одному напрямку над Тернопільським ставом бачили тернополяни. Це – супутники американської компанії SpaceX. Їх запускають на орбіту Землі, щоб надавати доступ до широкосмугового (високошвидкісного) Інтернету у віддалених від комунікацій місцях.

Партія супутників SpaceX вперше зафіксована у небі над Україною 26 травня 2019 року. Від тоді літаючі об’єкти неодноразово бачили над містами нашої країни. Наприклад, над Рівним, Конотопом, Херсоном, Києвом.

Зазначимо, з урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1563 космічних апаратів. У перспективі планують розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. об’єктів цього типу (а в подальшому – з 30 тис.). Все це для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.

Інформацію, коли подивитися на такий політ можна знайти тут https://findstarlink.com/.