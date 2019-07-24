Інший бік поп-культури покаже у Тернополі художник і музикант з Чернігова Дмитро Куровський.

Його виставка «Захисна плівка» відкриється 26 липня о 19.00 в галереї «Бункермуз».

– До цього проекту увійшли роботи, які Дмитро Куровський створював упродовж останніх десяти років, – повідомили організатори виставки. – Вони виконані в техніках олійного та акрилового живопису, асамбляжу та цифрового мистецтва. Основним мотивом цих творів є психоделічне переосмислення образів популярної культури: від побутових предметів до ключових осіб музики та кінематографу. Творчість цього митця є одночасно своєрідним вираженням ідейного змісту українського рок-андерграунду та рецепцією болючої та драматичної сучасності, яка попри все залишає надію на краще майбутнє.

Дмитро Куровський — художник і музикант, лідер мультимедійної формації «Фоа-Хока». Він працює на перетині таких стилів як поп-арт і арт-брют, безперервно експериментує з новими матеріалами. Митець родом з Чернігова. У 1994 році він закінчив Харківський інститут мистецтв імені Котляревського. Є автором багатьох виставок і перформансів в Україні та за кордоном.

Ольга Трач